Белоруссия и Польша обменялись задержанными гражданами

БелТА: Польша и Белоруссия провели обмен задержанными по формуле пять на пять
Павел Головкин/AP

В рамках обмена задержанными между Белоруссией и Польшей были освобождены белорусы, которые работали в интересах национальной безопасности своей страны. Об этом сообщает агентство БелТА.

По информации журналистов, на государственной границе между белорусской и польской сторонами состоялась операция по обмену задержанными лицами по формуле «пять на пять».

В материале агентства подчеркивается, что данное событие стало результатом сложных и длительных переговоров между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши, которые велись по прямому поручению белорусского президента Александра Лукашенко.

По словам участников обмена, переговоры начались еще в сентябре 2025 года, а отправной точкой к их организации послужило обращение к главе Белоруссии отдельных лидеров дружественных стран. Впоследствии Лукашенко отдал соответствующие поручения Комитету госбезопасности и лично участвовал в обсуждении деталей обмена в ходе двусторонних контактов с союзниками.

