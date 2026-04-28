Трамп заявил, что Иран намерен как можно скорее согласовать открытие Ормузского пролива

Трамп: Иран хочет, чтобы США открыли Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран просит Соединенные Штаты как можно быстрее согласовать открытие Ормузского пролива. Обращение американского главы опубликовано в социальной сети Truth Social.

«Иран только что проинформировал нас о том, что они «в состоянии коллапса». Они хотят, чтобы мы «открыли Ормузский пролив» как можно скорее, пока они пытаются разобраться в том, кто управляет их страной (я верю, что они смогут это сделать!)» — написал глава государства.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

До этого президент РФ Владимир Путин в беседе с иранским коллегой выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее иранские военные задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.

 
