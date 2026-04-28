Трамп заявил, что Иран намерен как можно скорее согласовать открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран просит Соединенные Штаты как можно быстрее согласовать открытие Ормузского пролива. Обращение американского главы опубликовано в социальной сети Truth Social.

«Иран только что проинформировал нас о том, что они «в состоянии коллапса». Они хотят, чтобы мы «открыли Ормузский пролив» как можно скорее, пока они пытаются разобраться в том, кто управляет их страной (я верю, что они смогут это сделать!)» — написал глава государства.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

До этого президент РФ Владимир Путин в беседе с иранским коллегой выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

Ранее иранские военные задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.