Иранские военные задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

IRNA: ВМС КСИР задержали два корабля за попытку пройти через Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив. Об этом пишет агентство IRNA.

«Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом «MSC FRANCESCA», а также «EPAMINODES», которые... имели целью скрытый выход из пролива», — говорится в материале.

По данным журналистов, корабли шли через пролив без разрешения, «неоднократно нарушая морское право и намеренно создавая помехи в работе навигационного оборудования».

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.

Сейчас между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе, однако движение судов через пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

