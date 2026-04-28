Депутат Колесник не увидел предпосылок для переговоров с Украиной

На сегодняшний день нет предпосылок для урегулирования конфликта на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, пока Запад не поймет «реальной угрозы для самих себя», поскольку на Украину им «наплевать», то там «не успокоятся». Союзники Киева «страх потеряли», и необходимо это исправить, заявил парламентарий.

Депутат считает, что на Украине не с кем вести переговоры, поскольку ее лидер Владимир Зеленский не легитимен. Кроме того, Киев всячески пытается сорвать процесс, подчеркнул политик.

Украина несамостоятельна в решениях, а Западу прекращение боевых действий невыгодно, констатировал он.

«Я думаю, что Украина несамостоятельна в этих решениях, а Западу пока невыгодна эта вся история. Коллективный Запад считает, что с помощью Украины они ослабляют Россию, наносят ей экономический ущерб в таком маньяческом варианте, потому что больше они наносят экономический ущерб своим странам», — сказал Колесник.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске.

Также 21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила о готовящемся визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их визиты востребованы.

Ранее Мерц допустил, что «часть территории Украины перестанет быть украинской».