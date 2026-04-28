В Кремле предупредили о последствиях ударов Киева по нефтехранилищам

Песков: Украина ударами по НПЗ в Туапсе дестабилизирует мировые энергорынки
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Украина ударами по нефтехранилищам в Туапсе в Краснодарском крае провоцирует новую дестабилизацию мировых энергетических рынков, которые и так столкнулись с трудностями из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что Киев нанес удар по нефтехранилищам в Туапсе, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам.

Туапсе подвергся атаке беспилотников ВСУ 20 апреля, в результате чего начался сильный пожар на морском терминале. Это привело к тому, что в атмосферу поступили продукты горения, которые 22 апреля выпали вместе с дождем.

28 апреля в Туапсе обломки сбитых летательных аппаратов, упав на землю, спровоцировали пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Жильцов домов, расположенных рядом с предприятием, эвакуировали.

Ранее в Кремле заявили, что меры по ликвидации последствий ЧП в Туапсе принимаются на должном уровне.

 
