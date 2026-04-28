Путин выступил на открытии II международного форума «Открытый диалог»

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам форума «Открытый диалог», который объединяет представителей со всего мира. Текст его речи опубликован на сайте Кремля.

В своем обращении глава государства отметил, что прежние подходы и устоявшиеся правила международных отношений, деловой жизни «постепенно утрачивают силу», в том числе из-за действий стран Запада, которые теряют лидерские позиции и «уступают место новым центрам роста», в лице государств глобального Юга.

По словам Путина, в мире формируется многополярная и более сложная архитектура глобального развития. Ключевую роль в ней играют страны, которые осознают ценность национального суверенитета в различных сферах и способны самостоятельно определять собственный путь. Путин подчеркнул, что ни одна страна не может развиваться изолированно — за счет других или в ущерб им. Он также отметил, что современные глобальные вызовы требуют объединения усилий и коллективного ответа.

Президент подчеркнул, что устойчивая и справедливая модель глобального развития возможна лишь при условии ее построения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов всех государств. Он также резюмировал, что вся платформа мирового развития должна быть ориентирована на то, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и последовательно реализовывать этот выбор.

15 января российский президент призвал международное сообщество последовательно требовать от всех стран неукоснительного соблюдения норм международного права, а также оказывать «реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому многополярному миропорядку».

По словам российского лидера, десятки стран страдают от неуважения их суверенных прав и не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно отстоять свои интересы.

