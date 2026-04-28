Песков: важно, чтобы обстановка в Мали вернулась в стабильное русло

В Кремле выступают за скорейшее возвращение ситуации в Мали в мирное русло. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается информации о численности «Африканского корпуса» в республике, то представитель Кремля переадресовал этот вопрос в российское оборонное ведомство.

«...это тема Министерства обороны (РФ – прим. ред.), и я рекомендую вам обратиться с вашими вопросами в это ведомство», – подчеркнул Песков.

На прошлой неделе в Мали произошла попытка государственного переворота, организованная террористическими группировками. Около 12 тыс. боевиков намеревались захватить президентский дворец в Бамако, а также ключевые административные центры в Гао, Кидале, Ките и Севарэ. В этих атаках принимали участие также наемники из Европы и Украины.

По информации «Вестей», благодаря умелым действиям военнослужащих «Африканского корпуса» Вооруженных сил России в Мали удалось избежать повторения сирийского сценария. Согласно имеющимся данным, бойцы корпуса эффективно организовали защиту президентского дворца, удерживая под контролем ключевые позиции, аэродромы и национальный арсенал в городе Кати. Их слаженные действия позволили создать надежную оборону для подразделений президентской гвардии и национальных вооруженных сил, что не дало возможности захватить президентский дворец.

Ранее сообщалось, что во время вооруженного нападения в Мали не выжил «большой друг России».