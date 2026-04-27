Боевики убили «большого друга России» в африканской стране

Убитый боевиками министр обороны и по делам ветеранов Мали генерал-лейтенант Садио Камара был большим другом России. Об этом сообщил ТАСС вице-президент комиссии по обороне Переходного совета государства Фусейну Уаттара.

«Мы особенно молимся об упокоении души великого человека, отважного патриота, большого друга России, покойного генерал-лейтенанта Садио Камары», — сказал собеседник агентства.

По его словам, утром 27 апреля делегация парламентариев Мали посетила семью генерала и выразила соболезнования в связи с его гибелью.

25 апреля боевики напали на столицу Мали Бамако и прилегающие районы. По данным СМИ, эта атака стала крупнейшей в стране с 2012 года. Целью боевиков стал международный аэропорт Бамако-Сену и расположенная рядом военная база. СМИ сообщили, что ответственность за нападения взяла на себя группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связана с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

По данным журнала Jeune Afrique, министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате подрыва грузовика, начиненного взрывчаткой, у своей резиденции на армейской базе Кати в пригороде столицы Бамако.

