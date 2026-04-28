Африканский корпус ВС РФ не допустил повторение сирийского сценария в Мали

ИА «Вести»: мужество Африканского корпуса спасло Мали от сирийского сценария
mei.edu

Благодаря умелым действиям военнослужащих Африканского корпуса Вооруженных сил России в Мали удалось избежать повторения сирийского сценария. Об этом сообщает информационное агентство «Вести».

«Благодаря мужеству и героизму военнослужащих Африканского Корпуса Вооруженных Сил России удалось предотвратить в Мали «сирийский сценарий», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, бойцы Африканского корпуса эффективно организовали защиту президентского дворца, удерживая под контролем ключевые позиции, аэродромы и национальный арсенал в городе Кати. Их слаженные действия позволили создать надежную оборону для подразделений президентской гвардии и национальных вооруженных сил, что не дало возможности захватить президентский дворец.

Тем не менее ситуация в стране остается напряженной. Среди военнослужащих Африканского корпуса есть раненые, которым оказывается необходимая медицинская помощь, осуществляется эвакуация. Личный состав продолжает выполнять поставленные задачи и готов к дальнейшим действиям.

На прошлой неделе в Мали произошла попытка государственного переворота, организованная террористическими группировками. Около 12 тыс. боевиков намеревались захватить президентский дворец в Бамако, а также ключевые административные центры в Гао, Кидале, Ките и Севарэ. В этих атаках принимали участие также наемники из Европы и Украины.

Ранее во время вооруженного нападения в Мали не выжил «большой друг России».

 
