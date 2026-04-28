В Кремле заявили об ожидании стабилизации ситуации в Мали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ считает важным возвращение ситуации в Мали в мирное стабильное русло.

Генштаб армии Мали ранее сообщил о нападении террористов на военные объекты, включая столицу Бамако. Власти страны также информировали о ликвидации министра обороны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию: по словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения и получил несовместимые с жизнью ранения. В МИД России заявили, что россияне не пострадали в ходе серии террористических атак в Мали.

«Мы же считаем, что важно, чтобы как можно скорее в стране все вернулось в мирное, стабильное русло», — сказал Песков журналистам.

На прошлой неделе в Мали произошла попытка государственного переворота. Около 12 тыс. боевиков намеревались захватить президентский дворец в Бамако, а также ключевые административные центры в Гао, Кидале, Ките и Севарэ. В этих атаках принимали участие также наемники из Европы и Украины.

28 апреля замглавы МИД России Георгий Борисенко сообщил, что в рядах российского «Африканского корпуса» есть жертвы после атаки повстанцев в Мали. По его словам, 25 апреля в Мали террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), а также турецкие сепаратисты произвели скоординированные атаки.

Ранее во время вооруженного нападения в Мали не выжил «большой друг России».