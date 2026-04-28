Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Кремле заявили об ожидании стабилизации ситуации в Мали

Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ считает важным возвращение ситуации в Мали в мирное стабильное русло.

Генштаб армии Мали ранее сообщил о нападении террористов на военные объекты, включая столицу Бамако. Власти страны также информировали о ликвидации министра обороны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию: по словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения и получил несовместимые с жизнью ранения. В МИД России заявили, что россияне не пострадали в ходе серии террористических атак в Мали.

«Мы же считаем, что важно, чтобы как можно скорее в стране все вернулось в мирное, стабильное русло», — сказал Песков журналистам.

На прошлой неделе в Мали произошла попытка государственного переворота. Около 12 тыс. боевиков намеревались захватить президентский дворец в Бамако, а также ключевые административные центры в Гао, Кидале, Ките и Севарэ. В этих атаках принимали участие также наемники из Европы и Украины.

28 апреля замглавы МИД России Георгий Борисенко сообщил, что в рядах российского «Африканского корпуса» есть жертвы после атаки повстанцев в Мали. По его словам, 25 апреля в Мали террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), а также турецкие сепаратисты произвели скоординированные атаки.

Ранее во время вооруженного нападения в Мали не выжил «большой друг России».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
