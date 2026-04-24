Лавров заявил об опасности политики стран коллективного Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевой угрозой международному миру и безопасности сегодня является политика стран так называемого «коллективного Запада». Об этом он сообщил на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, пишет РИА Новости.

«Основную угрозу международному миру и безопасности, как мы это видим сегодня, представляет политика государств «коллективного Запада»», — отметил глава дипломатического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что западные страны продолжают называть себя «коллективом», однако внутри этого объединения уже наметились разногласия.

В пятницу, 24 апреля, министр иностранных дел России провел ежегодную встречу с руководителями российских НКО. Участники обменялись опытом и обсудили планы работы на международной арене. Среди тем были развитие публичной дипломатии, сохранение исторической памяти, популяризация русского языка и культуры, а также наблюдение за электоральными процессами в России и за рубежом.

Ранее в МИД РФ заявили, что политика Запада по сдерживанию России и Китая угрожает мировому спокойствию.