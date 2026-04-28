Путин рассказал о глобальных изменениях в мире

Все элементы глобального роста — от экономики и финансов до технологий и демографии — безвозвратно меняются. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время видеообращения к участникам форума «Открытый диалог», передает РИА Новости.

«События последних лет показывают: все элементы глобального роста - от экономики и финансов до технологий и демографии — необратимо меняются», - сказал глава государства.

Накануне выступил на заседании Совета законодателей. Встреча традиционно прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Президент заявил, что российская экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста.

24 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на давление извне и внутренние сложности. За последние три года темпы роста превысили 10%.

Ранее Путин заявил, что Россия будет существовать вечно.