В Минэкономики заявили о росте экономики России, несмотря на внешнее давление

Экономика России продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на давление извне и внутренние сложности. За последние три года темпы роста превысили 10%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Несмотря на внешнее давление и внутренние вызовы экономика России остается устойчивой, у нас есть все необходимые ресурсы для роста. Основным драйвером выступает внутренний спрос, прежде всего потребительский», — отметил Решетников.

На прошлой неделе Решетников заявил, что текущая макроэкономическая обстановка в России сложнее, чем в предыдущие годы. По его словам, на ситуацию влияют укрепление рубля, дефицит трудовых ресурсов, высокие процентные ставки, а также бюджетные ограничения.

Глава ведомства отметил, что бизнес особенно остро ощущает обозначенные факторы. Для снижения рисков, по мнению Решетникова, требуется делать ставку на новые инвестиции и активнее использовать меры государственной поддержки. Дополнительным сдерживающим моментом для компаний он назвал дорогие кредиты: высокие ставки заметно отражаются на работе предприятий.

