Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Путин призвал найти новые стимулы для роста российской экономики

Путин: экономика России должна выйти на более высокие темпы роста
Михаил Метцель/РИА Новости

Российская экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей, передает РИА Новости.

«Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики», — сказал глава государства.

24 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на давление извне и внутренние сложности. За последние три года темпы роста превысили 10%.

24 марта председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год рассказала, в чем необходимо искать рецепт ускорения экономического роста.

По словам главы регулятора, его следует искать в стимулах для повышения производительности труда, а не в мягкой денежно-кредитной политике.

Ранее экономист оценил влияние 20-го пакета санкций ЕС на экономику России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!