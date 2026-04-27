Путин призвал найти новые стимулы для роста российской экономики

Путин: экономика России должна выйти на более высокие темпы роста

Российская экономика должна выйти на устойчивые и более высокие темпы роста. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей, передает РИА Новости.

«Прошу вас поддержать усилия правительства и вносить свои предложения по стимулам экономического роста, чтобы выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики», — сказал глава государства.

24 апреля министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на давление извне и внутренние сложности. За последние три года темпы роста превысили 10%.

24 марта председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год рассказала, в чем необходимо искать рецепт ускорения экономического роста.

По словам главы регулятора, его следует искать в стимулах для повышения производительности труда, а не в мягкой денежно-кредитной политике.

