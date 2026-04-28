СМИ рассказали, куда исчез ужин Трампа после стрельбы в отеле

CBS News: стейки и лобстеров с сорванного ужина с Трампом передали в приюты
Журналистка телеканала CBS News Вэйцзя Цзян написала в своем аккаунте в X, что еду с сорванного ужина президента США Дональда Трампа передали в приюты для женщин и детей, пострадавших от насилия.

По ее словам, отель Hilton передал 2,6 тысячи порций стейков и лобстеров в приюты для женщин и детей после того, как ужин Трампа был сорван из-за стрельбы.

«Чтобы продлить срок хранения, стейки и лобстеров подвергли сублимационной сушке, после чего передали в два приюта для женщин и детей, пострадавших от насилия», — пояснила Цзян.

Накануне агентство Israel News сообщало, что гости под шумок забирали бутылки с вином в ходе стрельбы на торжественном ужине с Трампом в Вашингтоне.

Также журналисты опубликовали кадры, на которых запечатлено, как некая девушка забирает со стола бутылку с вином.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Ранее в США допустили, что покушение на Трампа было инсценировано для поднятия рейтинга.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!