Глава МИД ФРГ Вадефлуь: слишком часто отдельные стороны блокируют Совбез ООН

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Совбез ООН за неспособность принимать решения из-за вето отдельных его участников. Об этом сообщает агентство DPA.

Вадефуль призвал членов Совбеза выполнять свою роль, поскольку ООН должна стать «центральным ядром дипломатии в условиях нынешнего кризиса» на Ближнем Востоке.

Глава МИД ФРГ выразил недовольство тем, что «раз за разом, слишком часто, отдельные стороны с их противоречивыми интересами блокируют Совет Безопасности ООН».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за принципиальную позицию в Совете Безопасности ООН при обсуждении ситуации в Персидском заливе.

8 апреля Россия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу, так как ее принятие подтолкнуло бы ситуацию на Ближнем Востоке к новой эскалации.

Документ, подготовленный Бахрейном, предполагал координацию оборонительных усилий для защиты навигации и сохранения открытости пролива. В тексте говорилось о мерах, «включая сопровождение торговых и коммерческих судов, а также сдерживание попыток закрытия, блокирования или иного вмешательства в международное судоходство».

