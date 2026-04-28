Захарова призвала вынести Киеву суровый приговор из-за атак на ЗАЭС

Захарова: мировое сообщество должно заставить Украину прекратить атаки на ЗАЭС
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Мировое сообщество должно обратить внимание на атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит официальный сайт дипведомства.

«Рассчитываем, что секретариат МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию. Международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Киев «игнорирует» как ядерную безопасность, так и тех, кто оправдывает действия украинских властей.

27 апреля в результате атаки беспилотного летательного аппарата сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) получил ранения, не совместимые с жизнью. Представители станции уточнили, что инцидент произошел на территории транспортного цеха.

24 апреля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что количество атак со стороны украинских войск в зоне Запорожской АЭС значительно увеличилось.

Ранее Эстония призвала Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

 
