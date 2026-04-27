Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе беспилотника

Сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погиб в результате удара беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе станции на канале MAX.

В компании пояснили, что мужчина погиб в результате атаки по территории транспортного цеха.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью отраслевому изданию «Страна Росатом» сообщал, что в зоне Запорожской АЭС нарастает количество ударов украинских войск.

При этом площадка объекта укреплена модулем из 20 резервных дизель-генераторов и может около 18 дней оставаться без внешнего энергоснабжения.

Накануне ЗАЭС в 15-й раз с начала вооруженного конфликта в воскресенье, 26 апреля, вновь временно потеряла внешнее электроснабжение. Сейчас ЗАЭС запитана только по одной линии — «Ферросплавной-1» на 330 кВ. Как уточнил Лихачев, начать ремонт опоры, которая находится в акватории Днепра, можно будет лишь после понижения уровня воды после паводка.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Коми.