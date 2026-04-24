Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В «Росатоме» заявили об увеличении количества ударов ВСУ рядом с Запорожской АЭС

Константин Михальчевский/РИА Новости

В зоне Запорожской АЭС нарастает количество ударов украинских войск. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью отраслевому изданию «Страна Росатом».

«Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна — посеять панику, дезориентировать персонал», — подчеркнул он.

Сейчас ЗАЭС запитана только по одной линии — «Ферросплавной-1» на 330 кВ. Как уточнил Лихачев, начать ремонт опоры, которая находится в акватории Днепра, можно будет лишь после понижения уровня воды после паводка.

При этом площадка объекта укреплена модулем из 20 резервных дизель-генераторов и может около 18 дней оставаться без внешнего энергоснабжения.

«Но все же это гражданские объекты, которые невозможно защитить от прямого мощного военного удара. Да, есть защита от падения самолета, от дронов, но они все равно уязвимы перед тяжелыми вооружениями», — отметил глава «Росатома».

В связи с этим, добавил Лихачев, российская сторона все время призывает мировое сообщество, МАГАТЭ, «чтобы не допустить никаких рисков».

16 апреля гендиректор «Росатома» заявил, что Украина ставит целью своими атаками полностью деморализовать коллектив Запорожской атомной электростанции и население Энергодара, ситуация крайне сложная.

7 апреля беспилотник ВСУ сбросил снаряд на спортивно-оздоровительный комплекс ЗАЭС. Администрация Энергодарского городского округа сообщила, что комплекс сейчас на капитальном ремонте, поэтому детей внутри не было, и никто не пострадал.

Ранее в МИД России обратились с предложением к ЕС по Чернобыльской АЭС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!