Глава МИД Эстонии обратился к России в годовщину катастрофы на ЧАЭС

Глава МИД Эстонии потребовал от России вернуть Украине контроль над ЗАЭС
Mindaugas Kulbis/AP

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Цахкна утверждает, что Москва якобы «не усвоила уроки» 1986 года. По его словам, ВС РФ атакуют энергетическую инфраструктуру республики и держат Запорожскую АЭС под своим контролем.

«Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль. Нам нужны более жесткие санкции в отношении энергетического сектора России, а также продолжение усилий по ее изоляции на международных энергетических форумах», — написал глава МИД Эстонии.

26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Сама авария произошла примерно в 15 километрах от города Чернобыля, на территории Киевской области. Больше всего от последствий пострадала Белоруссия: доля площади радиационного загрязнения там оценивается примерно в 23% от общей территории республики.

Ранее президент Молдавии приехала на Украину в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

 
