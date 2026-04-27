Белоусов провел переговоры с замминистра обороны Ирана

Белоусов провел переговоры с замглавы МО Ирана Талаи-Ник Резой
Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Киргизии провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

По словам Белоусова, РФ выступает за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики.

«Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз.  Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

При этом Белоусов выразил уверенность, что Москва и Тегеран, как и прежде, будут поддерживать друг друга при любом развитии ситуации.

27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Он передал российскому лидеру наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Арагчи также поблагодарил Путина за поддержку Исламской Республики, выразив надежду, что отношения Тегерана и Москвы в дальнейшем будут только укрепляться.

Ранее глава Минобороны РФ проинспектировал военную базу в Киргизии.

 
