Глава Минобороны РФ проинспектировал военную базу в Киргизии

Министерство обороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты Объединённой российской военной базы, дислоцированной на территории республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что командир авиабазы доложил Белоусову об особенностях выполнения задач в условиях современной военно-политической обстановки, рассказал министру об оснащенности подразделений современными образцами вооружений и техники, а также развитии инфраструктуры объекта.

Также глава российского оборонного ведомства проверил организацию боевой подготовки личного состава, ознакомился с условиями размещения и быта военных и членов их семей, посетил Александро-Невский храм на территории базы.

В ноябре 2025 года Белоусов заявил, что Россия и Киргизия стоят перед серьезными вызовами по обеспечению стабильности в Центральной Азии и мире. По словам главы оборонного ведомства, эту цель нужно реализовать максимально эффективно.

Ранее Белоусов вручил ордена военным КНДР.

 
