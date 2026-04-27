Трамп призвал уволить журналиста, пошутившего о вдовстве Мелании

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором потребовал уволить американского телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC из-за шутки про его жену Меланию.

За несколько дней до инцидента со стрельбой на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме Киммел в шутку назвал Меланию «будущей вдовой, ожидающей наследства». Американский лидер резко раскритиковал слова журналиста, заявив, что сказанное им находится «за гранью допустимого».

«Я понимаю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию и обычно не стали бы реагировать на что-либо из того, что он говорит, но это уже за гранью допустимого. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC», — написал Трамп.

25 апреля президент США пережил очередное покушение. Мужчина открыл стрельбу в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Трамп и все представители администрации, находившиеся в этот момент в отеле, были эвакуированы, нападавшего оперативно задержали. Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис.

Как выяснилось, он был недоволен политикой администрации президента США и критиковал главу Белого дома не только за войну в Иране, но и за приостановку помощи Украине.

Ранее выходка посла Украины во время покушения на Трампа вызвала осуждение.