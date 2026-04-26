Выходка посла Украины во время покушения на Трампа вызвала осуждение

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х раскритиковал поведение посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной во время покушения на президента США Дональда Трампа.

Боуз обратил внимание, что Стефанишина в этот критический момент сделала фотографию вместе с корреспондентами пула Белого дома, с которыми пряталась под столом. Этот снимок она выложила в сеть с подписью «Повезло тем, кто был рядом с украинцами». На нем видно, что во время покушения гости торжественного ужина продолжали спокойно сидеть за своими столами. Стефанишина также не выглядит напуганной: в кадре она позирует и улыбается.

«Укроскамеры никогда не упускают возможности пропиарить себя», — написал Боуз.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Гости мероприятия – всего было около 2,6 тысяч журналистов, чиновников и бизнесменов – укрылись под столами. Подозреваемый был оперативно задержан на месте происшествия, американский лидер не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили, что покушение на Трампа было инсценировано для поднятия рейтинга.

 
