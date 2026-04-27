Вучич предложил Западу сказать украинцам о Крыме то же, что сербам о Косово

Президент Сербии Александр Вучич в рамках британского подкаста The rest is politics предложил Западу призвать украинцев не смотреть в прошлое по вопросу Крыма, как западные политики говорят сербам о проблеме Косово и Метохии.

Вучич высказал свое отношение к произошедшему в 1999 году конфликту с НАТО и проблеме Косово.

Президент Сербии отметил, что государства Запада предлагают Белграду «не смотреть в прошлое».

Он задался вопросом, «почему аналогичную фразу не говорят украинцам о Крыме и событиях 2014 года?».

«Вы так никогда не сделаете… Я не слышал такого от многочисленных официальных лиц с Запада», — добавил Вучич.

В марте президент Сербии заявил, что международному праву пришел конец в день начала бомбардировок Югославии силами НАТО, последующие конфликты являются следствием данного нарушения.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Поводом для бомбардировок стали этнические чистки в сербском автономном крае Косово, в организации которых страны-члены НАТО обвинили сербов. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права.

Ранее Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году недопустимой.