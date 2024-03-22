Путин прокомментировал бомбежку Югославии в 1999 году

Президент России Владимир Путин в документальном фильме «Белград» гендиректора ТАСС Андрея Кондрашова на телеканале «Россия-1» назвал недопустимыми бомбардировки Югославии в 1999 году войсками НАТО.

«То, что сделал Запад, — это вообще недопустимо. Прямо начали войну ... в центре Европы», — поделился Путин.

До этого председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин говорил, что Соединенные Штаты с 1999 года делают все, чтобы люди забыли, как НАТО по их приказу в обход Совета Безопасности ООН сбросило бомбы на Белград и другие города Югославии. По его словам, мир обязан по справедливости оценить события тех лет: призвать к ответу и осудить виновников разрушения Югославии. США и Европейский союз разрушили Югославию, но никто из американских руководителей или представителей других стран не понес наказание.

20 марта Госдума рассмотрела проект обращения в связи с 25-летней годовщиной бомбардировки Югославии странами Запада.

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.