Над Россией за неделю сбили не менее 2745 БПЛА. Военная операция, день 1524-й

⚡️В Коми уничтожены двое диверсантов при попытке устроить атаку беспилотниками на нефтяное предприятие, сообщает ФСБ.
ВСУ 20 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области, 35 беспилотников ВСУ сбиты в регионе за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В пригороде Одессы ночью были атакованы портовая инфраструктура и объекты, которые обеспечивают работу украинского морского коридора, в частности, энергетический объект на территории грузового терминала, пишет «Страна.ua».
❗Житель деревни Долгие Буды получил ранения в результате атак ВСУ на Курскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Власти Украины фиктивно трудоустраивают некоторых граждан, чтобы потом обеспечить им бронь от принудительной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Справедливость заканчивается там, где начинается VIP-бронь для «придворных политтехнологов власти», — подчеркнул он.
В Орловской области объявлена авиационная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС России.
В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщил оперштаб региона.
❗В ДНР за прошедшие сутки нейтрализовано и уничтожено восемь БПЛА самолетного типа, сообщил штаб обороны республики.
Личные истории бойцов о героических эпизодах в зоне СВО могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов и проектов киностудии «Ленфильм», сообщила гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко в беседе с РИА Новости.
❗Словакия пересматривает отношения с ЕС из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины играет большую роль, нежели ситуация в странах объединения, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Коул Аллен собирал деньги на ВСУ и критиковал вице-президента Джей Ди Вэнса за отказ от поддержки Украины, пишет New York Post.
Артиллеристы группировки «Запад» огнем из 203-мм САУ «Пион» уничтожили скопление живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, расчеты гаубиц Д-30 группировки «Восток» поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области, добавили в ведомстве.
В Брянской области после уничтожения трех беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
⚡️Стремительное расширение российскими войсками буферной зоны в Днепропетровской области несет угрозу для ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.
В Криворожском районе Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Александр Ганжа.
❗Средства ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.
❗Северная Корея будет поддерживать политику России, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности, заявил лидер народной республики Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
Украинские войска перебрасывают серьезные силы для контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.
🔴 Средства ПВО за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
Сегодня 1524-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.