Средства ПВО за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска перебрасывают серьезные силы для контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Северная Корея будет поддерживать политику России, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Газета.Ru» ведет хронику событий.