Над Россией за неделю сбили не менее 2745 БПЛА. Военная операция, день 1524-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1524-й день
Сергей Мирный/РИА Новости

Средства ПВО за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска перебрасывают серьезные силы для контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Северная Корея будет поддерживать политику России, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:47

⚡️В Коми уничтожены двое диверсантов при попытке устроить атаку беспилотниками на нефтяное предприятие, сообщает ФСБ.

9:45

ВСУ 20 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы Курской области, 35 беспилотников ВСУ сбиты в регионе за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:33

В пригороде Одессы ночью были атакованы портовая инфраструктура и объекты, которые обеспечивают работу украинского морского коридора, в частности, энергетический объект на территории грузового терминала, пишет «Страна.ua».

9:27

❗Житель деревни Долгие Буды получил ранения в результате атак ВСУ на Курскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:12

Власти Украины фиктивно трудоустраивают некоторых граждан, чтобы потом обеспечить им бронь от принудительной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Справедливость заканчивается там, где начинается VIP-бронь для «придворных политтехнологов власти», — подчеркнул он.

9:08

В Орловской области объявлена авиационная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС России.

8:48

В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщил оперштаб региона.

8:42

❗В ДНР за прошедшие сутки нейтрализовано и уничтожено восемь БПЛА самолетного типа, сообщил штаб обороны республики.

8:38

Личные истории бойцов о героических эпизодах в зоне СВО могут быть использованы в качестве сюжетной основы для новых фильмов и проектов киностудии «Ленфильм», сообщила гендиректор кинокомпании Надежда Андрющенко в беседе с РИА Новости.

8:28

Словакия пересматривает отношения с ЕС из-за того, что для Брюсселя вопрос Украины играет большую роль, нежели ситуация в странах объединения, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага в беседе с РИА Новости.

8:19

Подозреваемый в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Коул Аллен собирал деньги на ВСУ и критиковал вице-президента Джей Ди Вэнса за отказ от поддержки Украины, пишет New York Post.

8:15

Артиллеристы группировки «Запад» огнем из 203-мм САУ «Пион» уничтожили скопление живой силы подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, расчеты гаубиц Д-30 группировки «Восток» поразили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области, добавили в ведомстве.

8:12

В Брянской области после уничтожения трех беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:10

⚡️Стремительное расширение российскими войсками буферной зоны в Днепропетровской области несет угрозу для ВСУ, заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

8:05

В Криворожском районе Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура, сообщил глава военной администрации региона Александр Ганжа.

8:04

❗Средства ПВО за прошедшую ночь сбили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ.

8:03

❗Северная Корея будет поддерживать политику России, направленную на защиту суверенитета, территориальной целостности и безопасности, заявил лидер народной республики Ким Чен Ын на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

8:02

Украинские войска перебрасывают серьезные силы для контратак на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

8:01

🔴 Средства ПВО за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2745 украинских БПЛА над территорией России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.

8:00

Сегодня 1524-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
