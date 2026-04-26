В России заподозрили западные структуры в подготовке боевиков в Мали

МИД России: Запад мог участвовать в подготовке бандформирований в Мали

Западные силовые структуры могли участвовать в подготовке бандформирований, совершивших ряд скоординированных нападений в Мали. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

Из заявления следует, что Москва глубоко обеспокоена событиями в дружественной африканской республике. Как отметили в ведомстве, действия террористов создают угрозу для стабильности Мали и могут иметь негативные последствия для всего региона.

«В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада», — подчеркивается в тексте.

По данным МИД, никто из граждан РФ не пострадал. Несмотря на это, министерство призвало россиян пока воздержаться от поездок в Мали и принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности, если они уже находятся в стране.

25 апреля российские военные, входящие в Африканский корпус, помогли отразить одну из самых масштабных атак радикальных исламистов в Мали. Сообщалось, что боевикам удалось сформировать группировку численностью более 2000 человек для удара сразу по четырем городам. Целями стали военные объекты в Кидале, Севаре, Гао и Кати.

Ранее в Мали заявили о значительных потерях боевиков в ходе их нападений.