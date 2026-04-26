Африканский корпус МО РФ отражает крупнейшую с 2012 года атаку боевиков на столицу Мали

RT: африканский корпус МО России отражает нападение террористов на столицу Мали

Боевики напали на столицу Мали Бамако и прилегающие районы, атака стала крупнейшей с 2012 года. Нападение отражает Африканский корпус Минобороны России, пишет RT.

По данным телеканала, боевики напали на международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную рядом военную базу. Сообщается о стрельбе и взрывах в городе Кати, где находится крупнейший в Мали военный объект, и на бывшей базе ООН в Гао. В результате одного из взрывов серьезно пострадала резиденция министра обороны Мали.

По данным СМИ, ответственность за нападения взяла на себя группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связана с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

«Бойцы, авиация и бронетехника Африканского корпуса ВС России совместно с войсками Мали ведут сражение с объединившимися группировками террористов», — отмечается в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что действия боевиков создают угрозу стабильности в Мали и могут повлиять на ситуацию в регионе. Ведомство допустило, что западные силовые структуры могли участвовать в подготовке бандформирований, совершивших ряд скоординированных нападений в Мали.

МИД рекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в страну, а тем, кто уже там, — соблюдать меры безопасности. Посольство России в Мали осудило нападение и заявило, что среди россиян пострадавших нет.

Ранее в Мали заявили о значительных потерях боевиков в ходе их нападений.

 
