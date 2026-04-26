СМИ сообщили об убийстве министра обороны Мали

Jeune Afrique: в Мали при взрыве погиб министр обороны Садио Камара
Michael Kappeler/Global Look Press

В Мали убили министра обороны и по делам ветеранов Садио Камара. Об этом сообщили источники журнала Jeune Afrique.

Как сообщает издание, он погиб 25 апреля в результате подрыва грузовика, начиненного взрывчаткой, у своей резиденции на армейской базе Кати в пригороде столицы Бамако.

При этом официального подтверждения этой информации нет. До этого власти заявляли, что Камара выжил после атаки боевиков.

Боевики напали на столицу Мали Бамако и прилегающие районы, атака стала крупнейшей с 2012 года. По данным СМИ, боевики напали на международный аэропорт Бамако-Сену и расположенную рядом военную базу. Сообщалось о стрельбе и взрывах в городе Кати, где находится крупнейший в Мали военный объект, и на бывшей базе ООН в Гао. В результате одного из взрывов серьезно пострадала резиденция министра обороны Мали.

По данным СМИ, ответственность за нападения взяла на себя группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которая связана с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России).

Ранее в России заподозрили западные структуры в подготовке боевиков в Мали.

 
