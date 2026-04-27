Новый глава Россотрудничества поблагодарил Путина за доверие

Новый глава Россотрудничества Игорь Чайка поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие в связи с назначением на этот пост. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Он подчеркнул, что осознает всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда «международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается».

По его словам, перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач. В частности, нужно систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, которые работают на внешнем гуманитарном направлении.

14 апреля детский омбудсмен Мария Львова-Белова была назначена президентом России Владимиром Путиным на должность председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».

