Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Стубб изменил позицию в отношении мира на Украине: «Я был оптимистичен»

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что был слишком оптимистичен в отношении мирного соглашения по Украине, и сейчас его позиция изменилась. Его слова приводит Telegram-канал Clash Report.

«Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев и работал над этим, но в итоге это оказалось классической российской тактикой затягивания», — заявил Стубб.

Президент Финляндии уточнил, что самой надежной гарантией безопасности для Украины является ее армия, состоящая из 800 тысяч «хорошо вооруженных военнослужащих». По его оценке, «европейцы должны понять, что нуждаются в Украине больше, чем Украина нуждается в нас».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске.

Также 21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила о готовящемся визите спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что их визиты востребованы.

Ранее Подоляка напомнил, что после Донбасса начнутся бои за Запорожье и Херсон.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
