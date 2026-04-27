Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Власть — это тяжелое бремя»: Путин процитировал Солженицына

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время выступления перед парламентариями напомнил слова писателя Александра Солженицына о власти. Главу государства процитировало РИА Новости.

В понедельник Путин выступил на заседании Совета законодателей, которое традиционно прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма, отмечаемому 27 апреля. В ходе выступления президент также пожелал удачи будущим кандидатам на предстоящих выборах.

Путин напомнил, что Солженицын в 1994 году в Государственной думе.

«Власть — это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд», — вспомнил Путин.

Президент отметил, что эти слова, по его мнению, остаются актуальными и точно отражают суть власти.

Путин во время прямой линии в декабре 2025 года заявлял, что у президента РФ большие полномочия, однако они ограничены Конституцией России.

Ранее Путин раскрыл, как народ России ответил на угрозы и агрессию врагов страны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!