«Власть — это тяжелое бремя»: Путин процитировал Солженицына

Президент России Владимир Путин во время выступления перед парламентариями напомнил слова писателя Александра Солженицына о власти. Главу государства процитировало РИА Новости.

В понедельник Путин выступил на заседании Совета законодателей, которое традиционно прошло в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма, отмечаемому 27 апреля. В ходе выступления президент также пожелал удачи будущим кандидатам на предстоящих выборах.

Путин напомнил, что Солженицын в 1994 году в Государственной думе.

«Власть — это не добыча в конкуренции партий, это не награда, это не пища для личного честолюбия. Власть — это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность и труд, и труд», — вспомнил Путин.

Президент отметил, что эти слова, по его мнению, остаются актуальными и точно отражают суть власти.

Путин во время прямой линии в декабре 2025 года заявлял, что у президента РФ большие полномочия, однако они ограничены Конституцией России.

Ранее Путин раскрыл, как народ России ответил на угрозы и агрессию врагов страны.