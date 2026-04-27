Путин дал шесть поручений по итогам участия в съезде РСПП

Путин утвердил перечень поручений после встречи с бизнесом на съезде РСПП

Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений по итогам встречи с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), состоявшейся 26 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Путин утвердил перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов», — говорится в заявлении.

Всего список состоит из шести поручений. Пять из них адресованы кабинету министров РФ, одно — членам РСПП.

На пленарном заседании съезда РСПП, прошедшем в марте в Национальном центре «Россия», глава государства призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке. Как отметил Путин, в подобной ситуации может появиться соблазн получить конъюнктурные доходы и их «проесть», пустить на дивиденды. Он подчеркнул, что важно сохранять осмотрительность, поскольку обстановка на рынках может быстро измениться.

Ранее Путин поблагодарил предпринимателей за поддержку участников боевых действий на Украине.