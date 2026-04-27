Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин дал шесть поручений по итогам участия в съезде РСПП

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений по итогам встречи с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), состоявшейся 26 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Путин утвердил перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании съезда общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов», — говорится в заявлении.

Всего список состоит из шести поручений. Пять из них адресованы кабинету министров РФ, одно — членам РСПП.

На пленарном заседании съезда РСПП, прошедшем в марте в Национальном центре «Россия», глава государства призвал бизнес-сообщество к благоразумию в связи с возросшими доходами на нефтяном рынке. Как отметил Путин, в подобной ситуации может появиться соблазн получить конъюнктурные доходы и их «проесть», пустить на дивиденды. Он подчеркнул, что важно сохранять осмотрительность, поскольку обстановка на рынках может быстро измениться.

Ранее Путин поблагодарил предпринимателей за поддержку участников боевых действий на Украине.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
