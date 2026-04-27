Главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале заявил о масштабном наступлении армии России и тяжелой ситуации для украинских военных.

«Ситуация остается сложной. Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», — написал Сырский.

22 апреля Сырский заявил, что Россия намерена взять под контроль не только территорию Донбасса, но и всю Украину. В ответ на это, по его словам, Украина якобы «ослабляет способности» РФ продолжать конфликт. Он уточнил, что речь идет о целенаправленном уничтожении «ресурсов, логистики и военного потенциала» российской армии.

В марте агентство Associated Press сообщало, что армия России может уже этой весной провести масштабное наступление и взять под контроль незанятые территории Донецкой народной республики.

При этом военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявлял, что наступление ВС РФ в зоне проведения спецоперации ускорится с появлением листвы на деревьях.

Ранее Зеленский рассказал, как Россия отреагировала на выделение кредита Украине.