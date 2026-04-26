Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский рассказал, как Россия отреагировала на выделение кредита Украине

Зеленский: реакцией России на выделение кредита Украине стал удар по Днепру
Увеличение интенсивности атак ВС РФ по Украине, в том числе удар по объектам в городе Днепр (бывший Днепропетровск) связано с выделением Киеву кредита на €90 миллиардов со стороны Евросоюза. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

По утверждению Зеленского, именно кредит от Евросоюза является причиной массированных ударов ВС РФ.

«Сейчас мы разблокировали деньги. Это реакция. На мой взгляд, это реакция номер один на то, что они понимают, что Украина не в одиночку и есть финансы на внутреннее производство», — заявил Зеленский.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в городе Днепр на Украине на фоне воздушной тревоги.

25 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удары по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

Операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

Ранее Евросоюз захотел вернуть выданный Украине кредит за счет «репараций» от России.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!