Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Москву

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Исламабад и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на источники.
В публикации утверждается, что самолет Арагчи приземлился на пакистанской авиабазе Нур-Хан после завершения его однодневного визита в Оман.
20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен, отметил Песков.
До этого Арагчи во время телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы иранским кораблям со стороны американских сил и нелогичные требования США к Ирану свидетельствуют о несерьезном отношении Соединенных Штатов к вопросам урегулирования ситуации в Персидском заливе.
Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.