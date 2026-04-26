Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Москву

Dawn: глава МИД Ирана Арагчи прибыл в Исламабад и вскоре отправится в Москву
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Исламабад и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на источники.

В публикации утверждается, что самолет Арагчи приземлился на пакистанской авиабазе Нур-Хан после завершения его однодневного визита в Оман.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен, отметил Песков.

До этого Арагчи во время телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром заявил, что угрозы иранским кораблям со стороны американских сил и нелогичные требования США к Ирану свидетельствуют о несерьезном отношении Соединенных Штатов к вопросам урегулирования ситуации в Персидском заливе.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
