СМИ рассказали о взглядах задержанного за стрельбу на приеме с Трампом

NYP: подозреваемый в стрельбе осуждал Трампа за нежелание помочь Украине
DONALD J TRUMP via Truth Social/Reuters

Коул Аллен, устроивший стрельбу во время приема в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, критиковал американские власти за отказ от помощи Украине. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на его посты в соцсетях.

«Аллен часто осуждал администрацию Трампа в своих более чем тысячи сообщениях, при этом его жалобы, по всей видимости, обострились, когда поддержка Украины со стороны США уменьшилась», — говорится в статье.

Отмечается, что мужчина, помимо прочего, в резкой форме критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за его слова об отказе от помощи Украине в апреле этого года.

Кроме того, по данным газеты, Аллен поддержал ряд мероприятий по сбору средств для Вооруженных сил Украины.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский телеведущий до стрельбы на ужине с Трампом пошутил про вдовство Мелании.

 
