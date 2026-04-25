Китай ответит ЕС за внесение его компаний в новый пакет антироссийских санкций

КНР примет меры для защиты китайских компаний, которые оказались в 20-м пакете санкций Европейского союза против России. Об этом сообщили в министерстве коммерции Китая.

«КНР примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», — заявили в ведомстве.

Там предупредили, что Евросоюз понесет «всю ответственность за последствия».

В министерстве также отметили, что Пекин призывает ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против Российской Федерации. В список попали шесть китайских компаний.

Еврокомиссия планировала согласовать очередные рестрикции еще 23 февраля, однако Венгрия заблокировала решение — до возобновления работы нефтепровода «Дружба». В итоге 22 апреля Венгрия и Словакия одобрили принятие 20-го пакета антироссийских санкций, также они сняли вето с военного кредита для Украины на €90 млрд.

Ранее ЕС ввел санкции против трех компаний из КНР и Ирана, обвинив их в кибератаках.

 
