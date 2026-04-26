Европу предупредили о расплате за санкции против России, затронувшие Китай

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который затрагивает китайские компании, больно аукнется Европе. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

«Нами правят фанатики, и это будет иметь реальные последствия», — написал он.

25 апреля в министерстве коммерции Китая заявили, что КНР примет меры для защиты китайских компаний, которые оказались в 20-м пакете санкций Европейского союза против России. Там предупредили, что Евросоюз понесет «всю ответственность за последствия». Пекин призывает ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка, отметили в министерстве.

24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена принять жесткие ответные меры на 20-й пакет санкций Евросоюза, исходя из собственных национальных интересов.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В него, среди прочего, вошел запрет на операции с 20 российскими банками, ограничения, связанные с криптовалютой RUBx, а также запрет на любую поддержку развития цифрового рубля. Под санкциями также оказались 12 российских нефтеперерабатывающих предприятий и 16 зарубежных компаний, в том числе шесть китайских.

Ранее ЕС объявил о подготовке 21-го пакета санкций против России.