Лавров: действия Зеленского напоминают героя из басни Крылова «Слон и Моська»
Действия президента Украины Владимира Зеленского на мировой арене напоминают поведение героя из басни Ивана Крылова «Слон и Моська». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Есть у нас такая басня Ивана Андреевича Крылова — «Слон и Моська» называется. Я тоже поражаюсь», — сказал Лавров на просьбу прокомментировать дерзкое поведение Зеленского.

По сюжету басни небольшой пес по кличке Моська облаивает Слона, который спокойно шагает по улице и не замечает нападок собаки.

До этого Зеленский призвал европейские страны объединить усилия с Украиной, Турцией, Норвегией и Великобританией и создать военный блок, который будет достаточно большим для «сдерживания» России. Украинский лидер отметил, что Европе нужно максимально нарастить свою мощь на фоне угроз США выйти из НАТО.

Зеленский не в первый раз предлагает ЕС создать объединенные вооруженные силы. Например, с похожим предложением он выступил в январе 2026 года и пожаловался, что «никто не сделал шаг навстречу этой идее».

Ранее Зеленский признался, что ненавидит Путина.

 
