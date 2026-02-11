В Госдуме объяснили «специфическим мыслительным процессом» слова Каллас о России

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Россия уже более ста лет «атакует соседей», говорит о ее невежестве, такая риторика является частью политической жизни Эстонии, где стремятся «обличить Россию» и впоследствии «бежать на Запад». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин.

«[Каллас] не в первый раз демонстрирует свое вопиющее невежество или заведомую предвзятость. Она уже насчитала, по-моему, 19 стран, на которые Россия нападала, которые были невинными овечками, а Россия злым волком. Что касается всех этих речей, они укладываются в специфический мыслительный процесс эстонской политической тусовки», — подчеркнул он.

Смысл этого «мыслительного процесса», отметил Затулин, сводится к тому, что для того, чтобы обеспечить дальнейшее существование Эстонии как независимого государства, нужно «изо всех сил обличать Россию и бежать на Запад за защитой от гипотетических угроз с ее стороны».

По словам парламентария, в контексте таких заявлений Каллас есть еще одно «чисто психологическое обстоятельство». Политики Прибалтики, указал депутат, сами себе не могут представить, «как эта Россия удержится от нападения после всего, чего они наделали, натворили в отношениях между нашими странами по отношению к нашим соотечественникам, которых они продолжают считать негражданами и в Эстонии, и у нас».

Говоря об исторических познаниях Каллас, Затулин с иронией отметил, что наиболее яркий пример того, как Россия «на кого-то напала», — это события начала Второй мировой войны.

«Россия вынуждена была через три недели после нападения Германии на Польшу в начале Второй мировой войны совершить поход в Западную Украину и Западную Белоруссию и таким образом отодвинуть границу, что позволило нам выдержать на первом этапе войны в 1941 году. Надо быть абсолютно безумным человеком, чтобы предъявлять с точки зрения национальной безопасности Советского Союза за это претензии», — пояснил он.

Затулин напомнил, что эстонцы участвовали в геноциде евреев, в геноциде других граждан Советского Союза на своей территории. Тогда регион фактически раскололся на тех, кто воевал в рядах Красной армии, и тех, кто сотрудничал с Гитлером, отметил собеседник.

«Вот госпожа Каллас в этом смысле ничем не отличается от тех, кто поддерживает возрождение нацизма в этой самой Прибалтике под предлогом агрессивности России», — подытожил депутат.

До этого Каллас в интервью каналу Euronews заявила, что Россия «уже более ста лет атакует своих соседей».

Ранее в МИД объяснили слова Каллас об уступках со стороны России.