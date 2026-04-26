Стала известна цель стрелка на гала-ужине в Вашингтоне

Минюст США: целью стрелявшего в Вашингтоне, вероятно, было руководство страны
Целью калифорнийца Коула Томаса Аллена, который устроил стрельбу на приеме в Вашингтоне, могли быть чиновники администрации президента США Дональда Трампа. Об этом CNN сообщил исполняющий обязанности министра юстиции Соединенных Штатов Тодд Бланш.

Он отметил, что минюст до сих пор пытается выяснить мотив преступника.

«По результатам предварительного расследования складывается впечатление, что подозреваемый специально выбирал в качестве мишеней представителей администрации», — сказал Бланш.

По словам Бланша, следствие еще не установило, кого именно стрелявший хотел устранить. Подозреваемый предстанет перед судом 27 апреля.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

