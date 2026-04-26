Стрелявшему на приеме с Трампом предъявят обвинения

Подозреваемому в стрельбе на приеме с Трампом предъявят обвинения по двум пунктам

Злоумышленнику, устроившему стрельбу на приеме с Дональдом Трампом, предъявят два пункта обвинения. Об этом в интервью CNN заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Он предположил, что в будущем мужчину могут привлечь по статье о покушении на президента США.

Бланш добавил, что правоохранительные органы пытаются выяснить мотивы нападавшего.

«По всей видимости, целями были члены администрации (президента США)», — отметил исполняющий обязанности генпрокурора.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой.

