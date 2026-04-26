Трамп рассказал о своем самочувствии после стрельбы

Трамп заявил, что он чувствует себя нормально после стрельбы на приеме с ним

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что чувствует себя нормально после инцидента со стрельбой на приеме, где был он присутствовал.

«Я в порядке», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что это получился «очень грустный вечер во многих смыслах».

Он также заявил, что первая леди Меланья Трамп, присутствовавшая на приеме, чувствует себя отлично.

«У нее все прекрасно», — отметил Трамп.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой.

