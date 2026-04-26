Экс-советник Кучмы призвал Зеленского отправиться на переговоры в Москву, а не в Баку

Соскин: Зеленский должен быть готов к переговорам в Москве с РФ, а не в Баку
Khalil Hamra/AP

Украинский президент Владимир Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку, заявил экс-помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего Youtube-канала.

«Зеленский, а зачем так мелочиться? Если ты так охотно в Баку прилетел, то и в Москву поедешь на переговоры, а иначе не надо врать, что готов», — сказал он.

По мнению Соскина, украинский лидер специально врет о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы показать красивую картинку западным странам.

«О какой трехсторонней встрече может идти речь, тем более в Баку, конфликт нужно решать переговорами в Москве», — посетовал он.

Предложение Зеленского провести переговоры по урегулированию конфликта в Баку прозвучало в ходе встречи с президентом Азербайджана, в рамках которой стороны подписали шесть соглашений, в том числе о сотрудничестве в сфере безопасности, сельского хозяйства, повышения товарооборота, военно-технического сектора с совместным производством.

Ранее в Кремле назвали провокацией разговор Зеленского с Алиевым.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

