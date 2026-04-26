Трамп захотел засекретить бальный зал в Белом доме

Президент США Дональд Трамп после стрельбы на ужине с его участием написал в соцсети Truth Social, что для предотвращения таких инцидентов необходим «военизированный совершенно секретный бальный зал».

«Такой инцидент никогда бы не произошел, если бы у нас уже был строящийся сейчас в Белом доме бальный зал со статусом высшей военной секретности», — заявил политик.

Американский лидер отметил, что строительство объекта нужно вести как можно скорее.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

