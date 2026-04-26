Развожаев назвал цель ночной массированной атаки ВСУ на Севастополь

Запугивание мирных жителей явилось одной из главных целей ночной массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ на Севастополь. Об этом в Telegram-канале заявил глава города Михаил Развожаев.

«Одна из главных целей у врага — запугать севастопольцев. Уверен, это не получится», — отметил он.

Развожаев подчеркнул, что севастопольцы подобным вызовам противостоять умеют.

Утром 26 апреля Развожаев заявил, это была самая массированная атака на город — силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 воздушную цель. Обломки украинских беспилотников попали в кардиологическое отделение первой городской больницы, один человек был ранен. Повреждения также получили 34 многоквартирных и 17 частных домов, два магазина и станция техобслуживания. В результате произошедшего одного человека спасти не удалось.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что массированная воздушная атака ВСУ на Севастополь является актом отчаяния.

Ранее в Вологодской области из-за атаки БПЛА был поврежден трубопровод с серной кислотой.