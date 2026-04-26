Развожаев раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Севастополь

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 апреля совершили одну из самых массированных атак на Севастополь, в ходе которой была уничтожена 71 воздушная цель. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в отражении атаки участвовали силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы. В результате произошедшего одного человека спасти не удалось, еще четверо получили ранения. Губернатор выразил соболезнования родным пострадавших и пожелал выжившим скорейшего выздоровления.

По предварительным данным спасательной службы, повреждения получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной и Корабельной сторонах, а также в Балаклаве. В ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы.

Кроме того, повреждены 17 частных домов в разных районах города. Еще пять человек сообщили о повреждении автомобилей.

Также выбиты стекла в двух магазинах на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина, а в Загородной Балке пробита крыша на станции технического обслуживания.

Сообщается, что между Родным и Терновкой из-за падения осколков сбитого беспилотника загорелась трава в поле, а в районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

Глава города призвал жителей сообщать об опасных находках по номеру 112, отметив, что спасательные службы оперативно реагируют на все обращения и выезжают на место.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой.

 
