В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой

В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод, пятеро пострадали
Трубопровод с серной кислотой поврежден в результате атаки БПЛА на территории предприятия в Вологодской области. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет», — уточнил Филимонов.

Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пять человек пострадали. Их госпитализировали с ожогами от серной кислоты в медицинское учреждение.

Вечером 25 апреля губернатор Михаил Развожаев сообщил, что российские военнослужащие отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Позже он уточнил: силы противовоздушной обороны (ПВО) и огневые группы сбили 43 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В результате атаки мужчина, который находился в автомобиле в районе проспекта Генерала Острякова, не выжил. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.

Ранее в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА пострадали 44 квартиры.

 
